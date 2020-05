Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane peut encore avoir un espoir pour ce crack espagnol !

Publié le 1 mai 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid ferait partie des clubs intéressés par la perspective de recruter Ferran Torres, la situation de celui-ci au FC Valence n’aurait toujours pas évolué de quelque manière que ce soit depuis deux mois.

Ferran Torres fait partie des plus grands espoirs du football espagnol. À 20 ans, l’ailier droit du FC Valence est auteur de performances de haute volée qui ont logiquement attiré les regards sur lui. Le Real Madrid ferait notamment parti des nombreuses écuries intéressées, d’autant plus que les Merengue suivraient de longue date le natif de Foios, tandis que le Borussia Dortmund, la Juventus ou encore des écuries anglaises suivraient le jeune espagnol avec attention. Plus encore, le FC Valence pourrait ne pas avoir d’autre choix que de laisser filer Ferran Torres cet été dans la mesure où ce dernier verra son contrat avec les pensionnaires du stade de Mestalla expirer en juin 2021. Le club Ché aurait déjà réalisé des approches auprès de son joueur dans l’optique de prolonger son contrat, mais celles-ci seraient restée sans réponse de la part du clan de Ferran Torres, en dépit de sa volonté annoncée de poursuivre sa carrière au sein de son club formateur. Et à en croire les derniers échos venus d’Espagne dans ce dossier, la situation n’aurait évolué en aucune manière.

Ferran Torres n’aurait pas répondu à son offre de prolongation depuis deux mois !