Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aouar en route vers Manchester ?

Publié le 3 mai 2020 à 13h30 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs sur le marché des transferts, le milieu de terrain international français Houssem Aouar pourrait bien quitter l’OL cet été. La Juventus, le PSG et Manchester City sont les trois noms qui ressortent le plus quand on associe Houssem Aouar au mercato. Et Pep Guardiola a flashé sur lui, et pourrait tout faire pour le voir arriver à Manchester…

Nous sommes en novembre 2018. L’OL sort une immense prestation contre Manchester City lors d’une soirée folle de Ligue des Champions, et s’impose 2 buts à 1. Le grand artisan de cette victoire, outre Nabil Fékir, c’est Houssem Aouar. Introduit un an plus tôt au groupe professionnel de l’OL, ce dernier s’est retrouvé propulsé sur le devant de la scène très rapidement, enchaînant les bonnes performances. L’emballement médiatique a été proportionnel à son ascension : fulgurant. La saison 2018/2019 devait être celle de la confirmation, et cela n’a pas loupé. Et ce soir-là, Aouar a tapé dans l’œil de plus d’un club européen, mais surtout dans l’œil de l’entraîneur de l’équipe adverse du soir, Pep Guardiola.

Guardiola a flashé sur lui

En zone mixte, après la rencontre, Guardiola n’a pas tari d’éloges concernant le jeune lyonnais. « C’est un très bon joueur, un joueur incroyable » déclarait le coach catalan de Manchester City au micro de RMC . Dès le lendemain de la rencontre, on apprenait que Manchester City avait pris contact avec l’entourage du joueur pour discuter transfert. Mais alors, pourquoi Aouar a tapé dans l’œil de Guardiola, au point que ce dernier soit aussi impatient ? Pour ce dernier apparemment, pas besoin d’une observation prolongée. La rencontre face à Manchester City a suffi pour montrer au monde entier les qualités du jeune Lyonnais. Taille patron dans le milieu de terrain de l’OL, Aouar a été la première rampe de lancement de toute offensive de l’OL, au point que tous les ballons ou presque passaient par lui. Véritable box-to-box très efficace, Aouar a été très présent, que ce soit pour accompagner les offensives ou pour aider ses coéquipiers à défendre tous ensembles face à une bonne équipe de City. Très fin techniquement en plus d’être bien sur ses appuis, le milieu de terrain de l’OL a su se sortir parfaitement du pressing constant des hommes de Guardiola, ce qui lui a permis de se balader habilement et tranquillement sur le terrain. Depuis ce match, Aouar est entré dans une toute nouvelle dimension, et est devenu, cette saison, le maillon fort de l’effectif lyonnais.

La Juventus et le PSG également sur le coup