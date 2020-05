Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aouar au cœur d'un désaccord entre Leonardo et le Qatar ?

Publié le 2 mai 2020 à 9h45 par B.C.

Comme annoncé par le 10 Sport, le PSG s'intéresse à Houssem Aouar. Cependant, le recrutement du milieu de l'OL ne ferait pas l'unanimité au sein du club de la capitale.

Désireux de renforcer l'entrejeu du PSG, Leonardo s'active pour récupérer un milieu cet été. Le directeur sportif parisien souhaite notamment apporter de la taille dans un secteur de jeu qui en manque cruellement dans la capitale, et vise ainsi Tiémoué Bakayoko, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Lorenzo Pellegrini qui mesurent respectivement 1,89 m, 1,91 m et 1,88 m. Mais cela n'empêche pas Leonardo de suivre des joueurs plus petits, à l'image de Sandro Tonali (1,81m) ou de Houssem Aouar (1,75m). Le 10 Sport vous avait d'ailleurs révélé l'intérêt du PSG pour le milieu de l'OL dès le mois de janvier, une information confirmée il y a peu par RMC . Cependant, ce dossier ne fait pas l'unanimité au sein du club parisien.

Aouar serait plus souhaité par le Qatar que par Leonardo