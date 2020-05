Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace identifiée pour ce joueur de Ligue 1 ?

Publié le 3 mai 2020 à 16h15 par A.M.

Intéressé par Hamari Traoré dans le but de renforcer le couloir droit de sa défense, le PSG n'est pas seul sur ce dossier. En effet, en plus de Valence et du FC Séville, Naples serait également intéressé.

Cet été, l'une des priorités de Leonardo sera de renforcer le couloir droit de la défense de Thomas Tuchel. Il faut dire que le contrat de Thomas Meunier prend fin le 30 juin et son départ semble aujourd'hui en excellente voie. Par conséquent, le directeur du PSG va devoir reconstruire ce secteur de jeu puisque Colin Dagba est encore trop tendre pour assumer le rôle de titulaire tandis que Thilo Kehrer est un défenseur central de formation. C'est ainsi que plusieurs joueurs auraient tapé dans l’œil de Leonardo à l'image de Mattia De Sciglio (Juventus), Adam Marusic (Naples), Ola Aina (Torino) ou encore Achraf Hakimi (Real Madrid). Et ce n'est pas tout puisque L'Equipe révélait il y a quelques jours l'intérêt du PSG pour Hamari Traoré (Stade Rennais).

Naples aussi veut Hamari Traoré