Mercato - Real Madrid : Zidane prend une décision radicale pour Camavinga !

Publié le 3 mai 2020 à 12h00 par La rédaction

Auteur d'une grande saison avec le Stade Rennais à seulement 17 ans, Eduardo Camavinga serait pisté par le Real Madrid. Mais s’il on en croit la presse espagnole, le club merengue ne serait pas prêt à toutes les folies pour le jeune milieu de terrain français..

Il y a quelques jours, le quotidien espagnol AS révélait que le clan Pinault n’aurait aucune envie de voir Eduardo Cavaminga quitter le Stade Rennais la saison prochaine. Pisté par le Paris Saint-Germain et surtout le Real Madrid, la pépite française a réalisé une saison étincelante et il n’est pas étonnant que les plus gros cadors européens se soient positionnés sur le dossier. Mais compte tenu de la crise actuelle, le club entraîné par Zinedine Zidane pourrait jeter l'éponge !

Le Real Madrid jette l’éponge pour Camavinga !