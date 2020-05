Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet attaquant de L1 qui lance un nouvel appel du pied à Zubizarreta !

Publié le 3 mai 2020 à 10h00 par A.M.

En quête d'un attaquant pour la saison prochaine, l'OM s'intéresserait à M'Baye Niang. L'attaquant du Stade Rennais a d'ailleurs récemment affirmé qu'il n'était pas insensible à cet intérêt. Et il n'hésite pas non plus à brosser les fans du club phocéen dans le sens du poil.

Malgré la première saison satisfaisante de Dario Benedetto, l'Olympique de Marseille est toujours en quête de renforts offensifs. Et pour cause, le club phocéen est officiellement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions et afin d'y faire bonne figure, l'OM devra densifier son effectif. Et dans cette optique, le nom de M'Baye Niang a circulé ces dernières semaines. Auteur d'une belle saison avec le Stade Rennais, il ouvrait d'ailleurs la porte au club olympien il y a quelques jours : « Pour moi, c’est flatteur, ça veut dire que je fais de belles choses. Et Marseille, au vu de son histoire, des supporters qu’ils ont aussi... Si demain on te dit que l’Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France ». Et à l'occasion d'un live Instagram avec Sat, nouveau speaker du Stade Vélodrome et membre du groupe de rap marseillais la Fonky Family, M'Baye Niang n'a pas manqué d'encenser l'OM.

Niang s'enflamme pour l'OM