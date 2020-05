Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal serait passé à l'action pour... Coutinho !

Publié le 3 mai 2020 à 23h00 par A.D.

En grande difficulté financièrement, le Barça aurait décidé de faire une large revue d'effectif. Dans cette optique, le club catalan aurait proposé Philippe Coutinho a plusieurs clubs de Premier League.

Le Barça s'activerait pour renvoyer Philippe Coutinho en Angleterre. Transféré de Liverpool à l'hiver 2018, le milieu offensif brésilien n'est pas parvenu à démontrer ses qualités depuis son arrivée en Catalogne. Prêté cette saison au Bayern, Philippe Coutinho devrait faire son retour au Barça, et ce malgré l'option d'achat de 120M€ négociée avec le club bavarois, avant de, peut-être, s'envoler vers une toute nouvelle destination.

Vers un prêt en Premier League pour Coutinho ?