Mercato - Real Madrid : Et si Zizou tentait le coup Sterling ?

Publié le 3 mai 2020 à 20h30 par La rédaction

Alors que Manchester City est exclu de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons, son effectif risque d’être décimé. Et comme Zidane souhaite se renforcer en attaque, un deal pourrait contenter tout le monde entre Zizou et Raheem Sterling…

Une décision qui pourrait rapporter gros au Real Madrid. Il y a quelques mois, on apprenait que l’UEFA et le fair-play financier faisaient tomber des sanctions sur Manchester City, condamnant le club à un amende et une exclusion de toute compétition européenne (Ligue Europa ou Ligue des Champions) pour les deux prochaines saisons à venir. Cette nouvelle, qui avait fait l’effet d’une bombe sur la planète football, a surpris plus d’un observateur. Et une question est ressortie de tout ça : « quel avenir pour les stars de City ? ». Et en effet, la question se pose. Certains joueurs pourraient être déçus de ne pas disputer la Ligue des Champions, et pourraient décider de mettre les voiles… Comme ce pourrait être le cas de Raheem Sterling.

Une nouvelle dimension depuis Guardiola

Pour Raheem Sterling, les choses n’ont pourtant pas toujours été faciles. Arrivé en provenance de Liverpool en 2015 après quelques bonnes saisons sous le maillot des Reds , Sterling est arrivé dans un climat assez compliqué à City, ce dernier étant décrié par bon nombre de supporters des Reds pour sa décision. À l’époque de son arrivée à City, Sterling était un joueur très rapide, technique, mais manquait de lucidité dans le dernier geste, et tentait parfois trop de dribbles… Aujourd’hui, la réalité est toute autre. Dès l’arrivée de Guardiola, Sterling est entré dans une autre dimension. Avec 10 passes décisives et 10 buts lors de la première saison de l’ère Guardiola à City, Sterling a complètement changé de comportement sur le terrain. Bien plus intelligent dans ses déplacements, redoutable dans le dernier geste, Sterling est entré dans une autre dimension. Auteur de 89 buts et 72 passes décisives en 230 rencontres, Sterling est devenu un profil courtisé, et le Real Madrid pourrait tenter le coup…

Le Real, son rêve