Mercato : Le PSG sur le plus gros crack italien de sa génération !

3 mai 2020

Bien connu par les amateurs de jeux vidéos de simulation depuis des années, Sandro Tonali, 19 ans, est pisté par le PSG. Focus sur le plus gros crack italien de sa génération.

Cheveux longs, physique athlétique sans être un Golgoth, brassard de capitaine au bras : Sandro Tonali n’est pas sans rappeler un certain Andrea Pirlo… A seulement 19 ans, le natif de Lodi, en Lombardie, est déjà capitaine de Brescia, arrivé en Serie A en début de saison. Et malgré la saison plus que difficile de son club (dernier du championnat italien), le milieu de terrain réalise des performances de haut vol. Assez, en tous cas, pour attirer de nombreuses grosses écuries transalpines, comme la Juventus, l’AC Milan ou encore l’Inter Milan. Mais le PSG s’intéresse aussi de très près à lui, et quand on connaît l’amour de Leonardo pour les joueurs de Serie A, il pourrait bientôt faire le chemin pour arriver jusqu’en France…

Le successeur d’Andrea Pirlo ?

Souvent décrit comme le successeur d’Andrea Pirlo, que ce soit à cause de ses similitudes physiques ou encore tout simplement de par son potentiel, Sandro Tonali est incontestablement le plus gros crack italien de sa génération. Très bon dans les passes clés, excellent sur coups de pied arrêtés, assez bon dans la conduite de balle et les dribbles, Tonali présente un profil quasi similaire à celui de la légende italienne Pirlo. Cependant, ce dernier avait évoqué le cas Tonali lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport , et semblait avoir été très clair : « Non, il n’est pas mon héritier ». « Il est très bon mais il est différent de moi sur le terrain. Il a tout pour être un champion, mais il est plutôt un milieu de terrain qui peut jouer dans un milieu à deux. (…) Il peut déjà jouer dans un grand club, il est déjà le meilleur du championnat » avait ainsi déclaré Pirlo à la presse. De quoi flatter le jeune intéressé…

Tifosi de l’AC Milan

Alors que du côté de l’Italie, l’Inter Milan et la Juventus se tirent la bourre pour faire signer la future star, le joueur aurait fait son choix concernant son avenir, et ce depuis tout petit. Car en effet, le crack de Brescia a d’ores et déjà annoncé quel était son club de cœur, et son modèle : « Je m’inspire de Gattuso, pour la hargne qu’il montrait sur le terrain. Ce serait un rêve d’être entraîné par lui (à l’époque, il était entraîneur de l’AC Milan, NDLR), depuis tout petit je suis supporter du Milan. Pour l’instant je ne pense qu’à la saison avec Brescia, je ne pense pas au futur. Je veux finir l’année au mieux, mais bien sûr que l’intérêt des grands clubs me fait plaisir, cela me montre les progrès que je fais dans mon parcours ». Un énorme appel du pied de la part de Sandro Tonali réalisé en janvier dernier, qui clamait déjà haut et fort son amour pour les Rossoneri .

Direction le PSG ?

Étant considéré comme le meilleur milieu de terrain de son championnat par la légende Andrea Pirlo, l’intérêt des plus grands clubs italiens et de plusieurs clubs européens semble logique. La famille et l’entourage de joueur privilégieraient un transfert du côté de l’Inter Milan, afin que le jeune joueur puisse rejoindre Antonio Conte. Cependant, un transfert du côté du PSG serait complètement envisageable, lorsque l’on connaît la force de persuasion du directeur sportif parisien Leonardo. Un duo avec Marco Verratti dans un milieu de terrain à deux apparaît comme une perspective très alléchante, et l’arrivée Tonali à Paris pourrait permettre au PSG de frapper un grand coup sur le marché en s’offrant l’un des joueurs les plus courtisés sur le mercato. Affaire à suivre pour le crack italien…