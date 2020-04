Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une voie royale pour Zidane avec Sterling ?

Publié le 2 avril 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors que L’Équipe évoquait un éventuel retour à Liverpool pour Raheem Sterling mardi, l’ailier de Manchester City n’aurait aucune chance de rejoindre Anfield Road, de quoi faire les affaires du Real Madrid.

« Même si Raheem est attaché à Manchester City, il n’a pas oublié Liverpool, parce que c’est là où il s’est forgé en tant qu’homme et que joueur. Evidemment, il y a eu des polémiques au moment de son départ, mais aujourd’hui le temps a fait son œuvre et tout est possible » . Approché par L’Équipe , un membre de l’entourage de Raheem Sterling aurait assuré au quotidien que l’international anglais gardait toujours Liverpool dans son coeur, seulement quelques jours après que l’ailier de Manchester City ait avoué toujours apprécier Liverpool. Cependant, son retour à Anfield Road ne serait pas dans les tuyaux alors que le Real Madrid suivrait toujours avec attention l’évolution de la situation de l’Anglais.

Un retour de Sterling à Liverpool inconcevable