Mercato - PSG : Une opération XXL montée pour Fabian Ruiz ?

Publié le 4 mai 2020 à 21h15 par A.D.

Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient en concurrence pour Fabian Ruiz. Pour obtenir gain de cause, Zinedine Zidane voudrait se servir de Luka Jovic.

Zinedine Zidane voudrait miser sur Luka Jovic pour récupérer Fabian Ruiz. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est un grand fan du milieu de terrain du Napoli et souhaite à tout prix le recruter lors du prochain mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait soumis à une lourde concurrence, puisque le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également dans la course pour Fabian Ruiz. D'ailleurs, Zinedine Zidane aurait une grosse carte à jouer pour prendre les devants.

Un chassé-croisé entre Luka Jovic et Fabian Ruiz ?