Mercato - OM : Un grand danger se confirme pour l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 4 mai 2020 à 19h00 par B.C.

Nommé à la tête de l'OM l'été dernier, André Villas-Boas s'est fait remarquer pour sa première saison à la tête du club phocéen, et cela susciterait l'intérêt d'un club anglais.

Pour sa première saison à l'OM, André Villas-Boas est parvenu à faire l'unanimité auprès des joueurs et des supporters phocéens. Le coach portugais a ramené le club en Ligue des Champions, 7 ans après sa dernière participation. Un brillant parcours qui n'est pas passé inaperçu en Angleterre. Alors que Newcastle est sur le point d'être racheté par des investisseurs saoudiens, les Magpies cibleraient notamment André Villas-Boas en vue de la saison prochaine. Un grand danger pour l'OM qui se confirme.

Newcastle viserait bien André Villas-Boas

En effet, après Foot Mercato , c'est au tour de Sacha Tavolieri d'évoquer l'intérêt de Newcastle pour AVB. Le journaliste belge, qui intervient régulièrement sur RMC , a annoncé sur son compte Twitter que Villas-Boas figurait sur la short-list du club anglais, aux côtés de Mauricio Pochettino et Lucien Favre. L'OM va donc devoir se montrer persuasif s'il souhaite conserver le Special Two une saison de plus.