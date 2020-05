Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, bientôt l’heure du départ ?

Alors que l’Olympique de Marseille est en grande difficulté financière, Boubacar Kamara pourrait décider de quitter l’OM cet été. Et si les courtisans se multiplient pour le jeune défenseur français, c’est qu’il y a bien une raison…

Formé à l’OM, le jeune défenseur central français Boubacar Kamara est devenu, au fil du temps, un titulaire indiscutable du côté du club phocéen. À 20 ans, il ne cesse de progresser et d’impressionner, que ce soit à son poste formateur de défenseur central, ou encore un peu plus haut sur le terrain, lorsqu’il est positionné en sentinelle devant la défense. Aujourd’hui indiscutable aux côtés d’Alvaro Gonzalez ou de Duje Caleta-Car en charnière centrale sous les ordres d’André Villas-Boas, il pourrait pourtant quitter le club marseillais la saison prochaine…

Un gros coup financier

Aujourd’hui, le joueur de l’OM se retrouve dans une situation compliquée du côté de Marseille. Les performances sont au beau fixe, le club pointant aujourd’hui à la 2e place du classement de Ligue 1, et donc pour l’instant qualifiée en Ligue des Champions. Cependant, l’aspect financier du club est quant à lui catastrophique : avec environ 100 millions d’euros à amortir, les dirigeants marseillais sont quasiment dans l’obligation de réaliser de grosses ventes l’été prochain. Ainsi, c’est dans ce contexte que « Bouba » Kamara pourrait quitter l’OM, lui qui est aujourd’hui évalué à 27 millions d’euros, et qui pourrait en rapporter au moins 30 à 40. Il se raconte que la Premier League aurait toujours un œil sur lui, et que l’AC Milan le surveillerait toujours de près. L’OM, de son côté, ne souhaite pas ouvrir les négociations en-dessous de 35 millions d’euros, et demanderait même jusqu’à 50 millions d’euros pour sa pépite.

Kamara bientôt papa

Et si un départ pourrait être envisageable d’un point de vue sportif, dans la vie personnelle de Kamara, c’est plus compliqué. En effet, sa compagne étant enceinte, Kamara pourrait décider de miser sur la stabilité, et pourrait décider de rester encore un peu à Marseille, où sa famille est déjà bien installée. Cependant, le défenseur central de l’OM est sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2022, et l’OM devra lui proposer une prolongation de contrat assez rapidement s’ils souhaitent réellement miser sur l’avenir avec leur pépite…

Il est temps pour lui de passer un pallier

Arrivé dans le groupe professionnel de l’OM en 2017, Boubacar Kamara n’a pas encore connu la Ligue des Champions. S’il a pu progresser aux côtés de cadres et de joueurs plus expérimentés comme Kevin Strootman ou encore Luiz Gustavo, il faut désormais que Kamara passe un cap. Une qualification en Coupe d’Europe pourrait lui permettre de franchir se pallier, et de devenir le réel taulier défensif dont a besoin l’OM pour espérer réaliser de bonnes performances sur le plan national et continental. Avec les sanctions du fair-play financier annulées pour la saison prochaine à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, il pourrait se laisser tenter et rester à l’OM, toujours en lice pour disputer la Ligue des Champions…