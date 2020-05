Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt va devoir lâcher 2,5M€... à cause de la Ligue des Champions !

Publié le 5 mai 2020 à 3h15 par A.M.

La qualifications de l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions est évidemment une grande nouvelle pour le club phocéen et ses finances. Toutefois, cela engendre également des frais supplémentaires. Explications.

L'Olympique de Marseille attendait ça avec impatience, c'est désormais officiel. Suite à l'annonce de la LFP de mettre fin à la saison de Ligue 1 et d'utiliser le système des quotients pour déterminer le classement final, le club phocéen est de retour en Ligue des Champions. Une excellente nouvelle pour l'OM qui va pouvoir bénéficier de l'importante manne financière promise aux clubs qualifiés pour la C1 afin de renflouer ses caisses et combler une partie importante de son déficit qui pourrait dépasser les 100M€ cette saison. Malgré tout, cette excellente nouvelle s'accompagne d'autres moins réjouissantes.

Les clauses activées des transferts de Rongier et Radonjic