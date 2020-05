Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un indice de Boubacar Kamara sur son avenir ?

Publié le 4 mai 2020 à 15h45 par T.M.

Alors qu’une vente de Boubacar Kamara pourrait permettre à l’OM de renflouer les caisses, le principal intéressé ne semble pas avoir les mêmes idées.

Accusant un énorme déficit, l’OM doit vendre pour renflouer les caisses, et ce même si le fair-play financier a été suspendu à cause du coronavirus. Les grosses valeurs marchandes des Phocéens pourraient donc aller voir ailleurs. Un scénario qui pourrait notamment concerner Boubacar Kamara. Promis à un bel avenir, le prodige de l’OM serait déjà dans les petits papiers de Chelsea ou Manchester City. Jacques-Henri Eyraud pourrait donc être sollicité dans les prochaines semaines, mais visiblement, Kamara voit déjà son avenir s’écrire sur les bords de la Canebière.

« Tous ensemble en Ligue des Champions la saison prochaine »