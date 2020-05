Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga promis à Zidane ? La réponse !

Eduardo Camavinga fait partie des cibles du Real Madrid, du Milan AC et du Borussia Dortmund. Mais le prodige du Stade Rennais est encore loin de rejoindre l'un de ses prétendants.

Il aura réussi à mettre tout le monde d'accord en seulement un an. Lancé par Julien Stéphan lors des derniers matches de l'exercice 2018-2019, Eduardo Camavinga confirme son énorme talent cette saison. Ses performances ont vite suscité la curiosité de quelques grosses écuries européennes, lui qui sera majeur en novembre prochain. Un talent pur pisté par le Real Madrid depuis quelques semaines selon les informations exclusives du 10 Sport. Le n°18 des Rouge et Noir est donc dans le viseur de Zinedine Zidane, surtout si l'entraîneur du Real ne parvient pas à ses fins concernant Paul Pogba (Manchester United). Gare à la concurrence du Borussia Dortmund et du Milan AC, toujours selon informations exclusives. A moins que Camavinga ne rejoigne pas l'étranger tout de suite. Explications...

L'arrêt de la saison de Ligue 1 complique la mission du Real Madrid

L'Équipe dévoilait récemment un pacte signé entre Olivier Létang, ancien président du Stade Rennais, et Eduardo Camavinga, ainsi que son clan. En cas de participation à la prochaine Ligue des Champions, le prodige du SRFC acceptait de rester en Bretagne un an de plus. Un terrain d'entente également accepté par l'entourage de Camavinga. Une information qui se confirme puisque la Ligue professionnelle de football (LFP) vient de clore la saison. Rennes devrait participer à la Coupe aux grandes oreilles en passant, ou non, par les barrages. Une troisième place au classement synonyme de première participation du club dans la compétition. Camavinga sera-t-il un joueur de Rennes la saison prochaine ? La réponse semble donc positive, mais Julien Stéphan tient à tempérer les choses.

La mise au point de Julien Stéphan