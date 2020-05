Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme obstacle pour Zidane avec Kylian Mbappé ?

Publié le 4 mai 2020 à 9h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid chercherait à renforcer son secteur offensif, la Casa Blanca pourrait laisser tomber plusieurs pistes offensives en raison de leur secteur offensif déjà bouché. Et cela pourrait même concerner Kylian Mbappé...

Kylian Mbappé est-il désormais loin du Real Madrid ? Alors que Zinedine Zidane avait fait de l’international et champion du monde français sa priorité numéro 1 lors du prochain mercato, les choses pourraient désormais avoir changé. En effet, comme rapporté par Mundo Deportivo , le Real Madrid pourrait faire quelques sacrifices sur le marché des transferts, et laisser tomber plusieurs pistes offensives, en raison de l’engorgement de joueurs déjà au club à ce poste. Une situation qui pourrait ainsi amener les Merengue à faire une croix sur l’attaquant du PSG... du moins pour cet été.

Le Real a trop d’attaquants

Le bilan est simple : il y a déjà 10 attaquants au Real Madrid. Bien que certains soient sur le départ (Mariano Diaz, Gareth Bale), le Real a déjà trop d’éléments offensifs dans son effectif. Face à la crise du coronavirus, l’heure est à la réflexion pour les clubs européens, puisque ces derniers vont devoir limiter les dépenses trop onéreuses et fréquentes. Avec les retours de blessure de Marco Asensio et Eden Hazard, certains joueurs comme Brahim Diaz ou encore Rodrygo pourraient être envoyés en prêt la saison prochaine. Si le Real Madrid veut recruter un attaquant, et donc Mbappé, il leur faudra d’abord libérer de la masse salariale ainsi que de la place dans l’effectif.