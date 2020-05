Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a trouvé une alternative à Camavinga !

Publié le 3 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Désireux de renforcer son milieu de terrain l’été prochain, Zinédine Zidane souhaiterait s’offrir Aurélien Tchouaméni pour pallier des possibles échecs dans les dossiers Eduardo Camavinga et Paul Pogba.

Le prochain mercato du Real Madrid s’annonce très mouvementé. Zinédine Zidane souhaiterait toutefois être malin pour ne pas trop dépenser en vue du possible transfert de Kylian Mbappé en 2021. Désireux de renforcer l’entrejeu afin de pallier les performances très moyennes de Luka Modric la saison dernière, l’entraîneur du Real Madrid se serait positionné sur les dossiers Paul Pogba et aussi Eduardo Camavinga. Mais aux dernières nouvelles, Zidane serait aussi tenté par une jeune pépite de l’AS Monaco pour éviter de réaliser des opérations trop coûteuses.

Aurélien Tchouaméni vers le Real Madrid ?