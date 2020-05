Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi pourrait jouer un drôle de tour à Leonardo !

Publié le 3 mai 2020 à 13h45 par La rédaction

Lionel Messi se rapproche doucement mais surement de la fin de sa carrière. Le joueur du FC Barcelone souhaiterait que les dirigeants du club catalan l’aide en recrutant de grands joueurs. Et Miralem Pjanic répondrait à cette demande !

Désireux de renforcer l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel, Leonardo aurait tourné son regard vers le marché italien qu’il connait très bien. De nombreux médias s’accordent à dire que le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait s’attacher les services de Miralem Pjanic. Le directeur sportif du PSG s'est même déjà entretenu avec l'agent du milieu de terrain de la Juventus, Fali Ramadani, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Selon la presse espagnole, le joueur bosnien serait plus proche de rejoindre le FC Barcelone dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic. Les dirigeants du Barça souhaiteraient vite boucler ce dossier pour répondre à la demande de Lionel Messi...

Messi veut de grands joueurs, le Barça pourrait lui offrir Pjanic