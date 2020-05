Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur du Barça pourrait plomber les plans de Leonardo !

Publié le 3 mai 2020 à 11h45 par La rédaction

Leonardo aurait coché le nom de Miralem Pjanic pour renforcer l’entrejeu du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Toutefois, le directeur sportif pourrait avoir du mal à enrôler le joueur de la Juventus, qui serait ardemment désiré au FC Barcelone...

En plus de chercher activement un portier pour préparer l’après Keylor Navas, Leonardo souhaiterait renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel. En plus de Tiémoué Bakayoko, Ismaël Bennacer, Lorenzo Pellegrini ou encore Thomas Partey le directeur sportif italo-brésilien penserait à Miralem Pjanic. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo s'est même récemment entretenu avec le représentant du milieu de terrain bosnien, Fali Ramadani. Sur les tablettes du FC Barcelone depuis de nombreuses années, Pjanic pourrait enfin prendre la direction du club catalan l’été prochain. Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui pourrait effectivement très vite voir le Barça lui passer devant. La faute à Arthur...

Arthur comme clé du dossier Pjanic ?