Mercato - PSG : Le Qatar prêt à sacrifier Di Maria... pour Pogba ?

Publié le 3 mai 2020 à 10h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain semble bel et bien décidé à tenter sa chance pour Paul Pogba.

Cet été va-t-il être celui du départ de Paul Pogba de Manchester United ? Le Français ne semble pas avoir abandonné ses envies d’ailleurs et le Real Madrid comme la Juventus sont toujours en bonne position, pour l’accueillir. La piste Paris Saint-Germain a pourtant pris de l’ampleur ces derniers mois. Souvent cité parmi les clubs susceptibles d’accueillir Pogba, le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain, en vue de la saison prochaine. Quoi de mieux donc, que le champion du monde français ?

Di Maria offert à Manchester pour Pogba ?