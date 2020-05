Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lâche 80M€ pour devancer Leonardo !

Publié le 3 mai 2020 à 9h15 par La rédaction

Pisté par le Paris Saint-Germain dans le but de renforcer l’entrejeu, Paul Pogba pourrait finalement prendre la direction du Real Madrid. Les dirigeants de Manchester United pourraient même répondre favorablement à une nouvelle offre.

Arrivé en 2016 contre 105M€ à Manchester United, Paul Pogba est complètement en perte de vitesse. En plus d’une longue blessure à la cheville qu’il traîne depuis octobre dernier, le Français semble être de moins en moins investi dans le projet des Red Devils . De nombreux médias s’accordent à dire que plusieurs clubs se seraient positionnés sur le dossier dont le Paris Saint-Germain. Alors partira ou partira pas ? Le milieu tricolore aurait pris une grande décision pour la fin de sa carrière alors que son contrat dans le nord de l'Angleterre prend fin en juin 2021..

Vers un départ au Real Madrid ?