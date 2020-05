Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour Mbappé, mais...

Publié le 3 mai 2020 à 8h15 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, le Paris Saint-Germain fait de sa prolongation une priorité. Et pour cause, la menace du Real Madrid continue de planer pour l'attaquant français. Conscient de la situation, Leonardo a entamé les premières discussions, mais pour le moment, cela n'a débouché sur aucune proposition.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Kylian Mbappé va devenir un sujet crucial pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, la menace d'un départ s'intensifiera dans un an. Durant l'été 2021, le club de la capitale pourrait être contraint de vendre son Champion du monde afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard. Et à ce petit jeu, le Real Madrid, qui a fait de Kylian Mbappé son grand objectif, est évidemment à l'affût, mais Liverpool également. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Jürgen Klopp a lui-même contacté le père de l'attaquant du PSG afin de lui signifier son intérêt et prendre des renseignements sur sa situation. Afin de couper court aux spéculations, Kylian Mbappé a ainsi récemment envoyé un message sur ses réseaux sociaux rappelant que « tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe (le PSG) me manque . » L'intention est de démentir un départ cet été, mais qu'en sera-t-il en 2021 ?

Des discussions, mais pas de proposition