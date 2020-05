Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine destination de Rakitic déjà identifiée ?

Publié le 3 mai 2020 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Ivan Rakitic serait sur la sellette au FC Barcelone. Tottenham serait la destination la plus probable pour le milieu de terrain croate.

José Mourinho pourrait rafler la mise pour Ivan Rakitic. En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, le vice-champion du monde croate devrait être poussé vers la sortie par le FC Barcelone cet été. Une information qui n'aurait pas échappé à plusieurs écuries européennes, et il semblerait que Tottenham soit le club le mieux placé pour obtenir gain de cause. Selon les informations de Mundo Deportivo , Tottenham serait l'une des possibilités les plus fortes pour Ivan Rakitic. Alors que le nom du Croate a été associé à la Juventus, l'Atlético de Madrid, l'Inter Milan ou encore au FC Séville ces dernières semaines, José Mourinho serait en ballottage plus que favorable sur ce dossier.

Direction Tottenham pour Ivan Rakitic ?