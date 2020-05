Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour ce chouchou de Leonardo !

Publié le 3 mai 2020 à 9h45 par A.C.

La tâche est loin d’être simple pour Leonardo et le Paris Saint-Germain, dans la course à Lorenzo Pellegrini.

Il fait partie des grands talents du football italien et cela n’a pas échappé à Leonardo. Le 29 avril dernier, nous vous révélions en exclusivité l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Lorenzo Pellegrini. Le milieu de l’AS Roma a tout pour plaire au PSG, qui pourrait décider de lever la clause de départ de 30M€ présente dans son contrat. Cet intérêt ne semble toutefois pas être réciproque. Dans une récente sortie Pellegrini a en effet clairement évoqué son rêve de poursuivre sa carrière à Rome...

La Roma souhaite faire sauter la clause de Pellegrini