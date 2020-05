Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hernandez affiche un souhait pour son avenir !

Publié le 3 mai 2020 à 11h15 par A.C.

Theo Hernandez, très apprécié du côté du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de son avenir.

En fin de contrat, Layvin Kurzawa devrait quitter le Paris Saint-Germain. Ainsi, Leonardo lui cherche un successeur et, comme à son habitude, il pourrait se servir en Serie A. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG en pince pour Theo Hernandez, qui réalise une très belle saison au Milan AC. Forcément, les dirigeants milanais ne souhaitent pas s’en séparer, mais Leonardo doit également composer avec la concurrence du Real Madrid. Nous avons en effet révélé le 22 avril dernier, que Zinedine Zidane souhaite récupérer Hernandez à Madrid, la saison prochaine.

« Mon objectif est de ramener notre Milan là où il mérite d’être »