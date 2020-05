Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Barcelone, Real Madrid... Nabil Fekir a de grands rêves !

Publié le 4 mai 2020 à 17h00 par A.D.

Transféré de l'OL au Betis lors du dernier mercato estival, Nabil Fékir ne voudrait pas faire ses valises pour rejoindre n'importe quel club. Le champion du monde français voudrait rejoindre le Real Madrid ou le FC Barcelone.

Nabil Fékir n'aurait d'yeux que pour le Real Madrid et le FC Barcelone. Lors du dernier mercato estival, le champion du monde français a quitté l'OL pour rejoindre le Betis. Etincelant pour sa première saison en Liga, Nabil Fékir aurait séduit plusieurs écuries européennes, dont le Real Madrid, Arsenal ou encore le Milan AC. En cas de départ, le milieu offensif de 26 ans aurait deux destinations précises en tête : le Real et le Barça.

Le Real ou le Barça pour Nabil Fékir ?