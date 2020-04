Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau concurrent surprenant dans le dossier Fekir !

Publié le 27 avril 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du Real Madrid ces dernières semaines, Nabil Fekir aurait vu son nom être coché par un nouveau prétendant venu d’Angleterre.

Arrivé l’été dernier au Real Betis en provenance de l’OL, Nabil Fekir s’est rapidement adapté à la Liga. Auteur de 7 réalisations et de 6 passes décisives après avoir pris part à 22 rencontres de championnat, l’international français de 26 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable des Verdiblancos entraînés par Rubi. Et si les Béticos sont auteur d’une nouvelle saison en-dessous des attentes en ne pointant qu’à la 12ème position au classement, cela n’a pas empêché Nabil Fekir d’attirer des convoitises grâce à ses belles performances. Le Champion du Monde 2018 aurait notamment tapé dans l’oeil du Real Madrid après la victoire 2-1 du Real Betis face aux Merengue le 8 mars dernier. De plus, en dépit du fait que l’ancien lyonnais aurait l’intention de rester une deuxième saison chez les pensionnaires du stade Benito Villamarín, qui seraient de leur côté prêts à négocier son départ seulement contre une offre comprise entre 50-60M€, comme l’a annoncé Estadio Deportivo dernièrement, cela n’empêcherait pas de nouveaux concurrents de venir se mêler à la bataille pour tenter d’arracher sa signature.

Newcastle aimerait arracher Nabil Fekir au Real Betis !