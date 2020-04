Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour cette piste à 0€ ?

Publié le 27 avril 2020 à 0h45 par Th.B.

Intéressé à l’idée de recruter Dries Mertens au PSG, Leonardo ne serait pas en position idéale pour le milieu offensif du Napoli qui discuterait avec les dirigeants de Chelsea.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 8 avril dernier, Dries Mertens avait trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants de Naples pour une prolongation de contrat, son engagement avec le club napolitain arrivant à expiration à la fin de la saison. Cependant, les négociations ne se sont pas matérialisées en un accord total et l’avenir de Mertens serait totalement relancé. Toujours selon nos informations, le PSG, l’AS Monaco ainsi que Chelsea sont notamment sur les rangs. Et les Blues ne semblent pas là pour faire de la figuration.

Mertens discuterait avec Chelsea