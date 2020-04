Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David de Gea lâche une bombe pour son avenir !

Publié le 27 avril 2020 à 0h15 par Th.B.

Alors que le PSG serait un admirateur de longue date de David de Gea, une arrivée de l’Espagnol à Paris serait susceptible de se dérouler cet été à en croire la presse britannique. Mais c’était sans compter sur la détermination du gardien de Manchester United.

Ces dernières semaines, l’avenir de David de Gea a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Bien qu’il ait apposé sa signature sur un nouveau contrat en septembre dernier qui le lie désormais à Manchester United jusqu’en 2023, l’international espagnol ne serait plus en odeur de sainteté du côté d’Old Trafford. En effet, cette saison, De Gea a commis quelques erreurs qui seraient mal passées en coulisse. Ainsi, le retour de prêt de Dean Henderson, très performant avec Sheffield United, pourrait pousser De Gea vers la sortie et vers le PSG, comme The Manchester Evening News le révélait ces derniers jours. Néanmoins, un départ ne semble pas être dans les plans de De Gea.

« J’espère que je pourrais rester ici pour beaucoup, beaucoup d’années »