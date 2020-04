Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir faire une croix sur cette piste à 100M€ !

Publié le 27 avril 2020 à 1h15 par Th.B.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Kalidou Koulibaly ne semble pas ouvert à un transfert au PSG et privilégie un challenge en Angleterre que Newcastle United pourrait lui offrir.

Pendant des mois, les médias se sont accordés à dire que Kalidou Koulibaly était sur le départ du Napoli et figurerait sur les tablettes du PSG et de Manchester United. Le Corriere dello Sport dévoilait d’ailleurs récemment que Leonardo serait ouvert à l’idée de débourser la coquette somme de 100M€ pour obtenir l’accord de Naples pour le transfert de Koulibaly. Néanmoins, le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 19 avril que le défenseur de Naples n’est pas partant pour le PSG, préférant signer pour un club de Premier League. Et son désir pourrait bien être rapidement exaucé.

Newcastle voudrait tenter le coup Koulibaly !