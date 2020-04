Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet ultimatum lancé à Leonardo pour cette pépite !

Publié le 27 avril 2020 à 1h45 par J.-G.D.

Formé au PSG, Tripy Makonda demande au PSG de se pencher sérieusement sur l'avenir de Tanguy Kouassi, toujours dans l’attente de son premier contrat professionnel et pisté à l’étranger.

Apparu à plusieurs reprises cette saison, Tanguy Kouassi profite de minutes précieuses au PSG. Pourtant, les questions sur l’avenir du jeune défenseur central de 17 ans restent sans réponse. Leonardo joue la montre afin de lui proposer un premier contrat professionnel, alors que plusieurs écuries étrangères sont à l’affût. C’est notamment le cas de Newcastle. Comme Le 10 Sport vous l’annonce en exclusivité depuis le 22 avril, les Magpies , en passe de passer sous pavillon saoudien, étudient la piste menant à Kouassi. Interrogé par les Titis du PSG , Tripy Makonda, ancien défenseur du club de la capitale, interpelle directement la direction parisienne.

« Le PSG doit clairement se positionner, sinon il est normal que Kouassi se pose des questions »