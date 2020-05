Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 4 mai 2020 à 15h00 par La rédaction

Pisté par de nombreux clubs dont le Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais cet été. La pépite française aurait d’ailleurs pris une grande décision pour la suite de sa carrière.

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga compte déjà plus de 30 apparitions en Ligue 1. La pépite du Stade Rennais est rapidement devenue un pilier dans la tactique de Julien Stéphan. L’entraîneur français compte d’ailleurs sur son milieu de terrain pour disputer la Ligue des Champions l’année prochaine. Pisté par de nombreuses grosses écuries comme celle du Real Madrid, Camavinga pourrait toutefois disputer la plus belle des compétitions européennes sous d’autres couleurs la saison prochaine. Il aurait d’ailleurs ouvert grand la porte à un départ...

Camavinga plus que jamais sur le départ ?