Mercato - Real Madrid : L’opération Camavinga aurait été lancée par Florentino Pérez !

Publié le 4 mai 2020 à 9h00 par La rédaction

Alors qu’Eduardo Camavinga fait rêver le Real Madrid, le club madrilène serait passé à l’action pour le prodige de Rennes.

Les premiers mois d’Eduardo Camavinga en Ligue 1 sont étincelants. Le jeune milieu de 17 ans est rapidement devenu un élément incontournable dans le projet de jeu de Julien Stéphan. La pépite du Stade Rennais découvrira même la Ligue des Champions l’année prochaine. Sous les couleurs du club breton ? Pas sûr. De nombreux cadors européens seraient prêts à s’attacher les services de Camavinga. Et aux dernières nouvelles, le Real Madrid serait tranquillement en train de marquer son territoire.

Un premier contact avec le clan Camavinga !