OM : De Zerbi face à une situation incompréhensible !

En déplacement sur la pelouse du RC Lens ce samedi, l’OM a obtenu sa sixième victoire en sept matchs disputés à l’extérieur. Ce qui contraste avec les résultats des Olympiens à domicile, où ils ne se sont imposés qu’une seule fois cette saison. Ce que Roberto De Zerbi, malgré ses 11 ans de carrière, n’arrive pas à expliquer.

Comme souvent cette saison, l’OM s’est de nouveau imposé à l’extérieur ce samedi soir, lors de son déplacement sur la pelouse du RC Lens (1-3). C’est la sixième fois en sept matchs que les Olympiens l’emportent à l’extérieur, une victoire qui intervient deux semaines après la grosse désillusion face à Auxerre (1-3).

« On a rien volé, c’est mérité »

« On a eu du mal en première période, mais dans ce stade c’est difficile de jouer. Lens est une équipe physique, forte, qui met beaucoup d’intensité sur le terrain. On a souffert la première partie de la première période. Peut-être qu’on pensait encore à la défaite d'Auxerre, mais l’équipe a lutté. En seconde mi-temps on a mieux joué, on a mieux géré le ballon. Hojbjerg et Rongier ont très bien joué et on a mérité parce que la faute sur Nadir est claire. On n'a rien volé, c’est mérité », a réagi Roberto De Zerbi au micro de beIN SPORTS.

« J'entraîne depuis 11 ans, mais même pour moi c’est difficile de comprendre »

En revanche, l’entraîneur de l’OM n’explique toujours pas les difficultés de son équipe au Stade Vélodrome : « J'entraîne depuis 11 ans, mais même pour moi c’est difficile de comprendre. Je peux seulement dire que c’est un groupe de gentils garçons, qui s’impliquent. Il est vrai qu’on est en train de reconstruire, on a perdu beaucoup de joueurs d’expérience et on en a mis quelques-uns d’expérience, comme Rabiot et Hojbjerg, mais beaucoup de jeunes qui ont du mal à jouer au Vélodrome qui n’est pas comme les autres stades. On doit grandir, on doit s’améliorer, mais on souffre parce qu’on ne réussit pas à faire ces matchs-là à domicile. Sept matchs à l’extérieur, six victoires, et cinq matchs à domicile, une seule victoire, c’est ce qui explique notre première mi-temps. »