Mbappé très «frustré», le Real Madrid prévoit du lourd !

Jean de Teyssière

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a disputé 16 matchs et marqué 8 buts. Un bilan plutôt positif pour une première saison au sein du plus grand club du monde. Malgré tout, la frustration est le terme qui englobe son début d’aventure même si le Real Madrid est convaincu qu’il réussira à s’imposer au poste de numéro 9.

Pour la deuxième fois consécutive, Kylian Mbappé n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de l’équipe de France. Une non convocation qui a permis au capitaine des Bleus de souffler et de se régénérer physiquement et mentalement. Pour réaliser une deuxième partie de saison au niveau de son grand talent ?

Mbappé frustré par son début de saison

Autour de Kylian Mbappé, les critiques fusent. La presse espagnole ainsi que certains supporters peuvent commencer à douter de la capacité du numéro 9 madrilène de réussir avec le maillot immaculé. Pourtant, L’Équipe révèle que Kylian Mbappé est le premier frustré de son début de saison…

Le Real Madrid boit le verre à moitié plein

Mais au quotidien, le Bondynois fait tout pour inverser la tendance. Le poste qu’il occupe, celui de numéro 9 ne semble pas lui convenir mais au sein du staff du Real Madrid, on serait convaincu de sa réussite future à ce poste. Il assimilerait de mieux en mieux ce rôle et arriverait de plus en plus à combiner avec ses partenaires. Il n’y a plus qu’à le montrer sur le terrain