Mercato - PSG : Le Barça s’attaque encore à un joueur du PSG !

Publié le 5 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Habitué à se retrouver en concurrence sur le marché des transferts, le PSG et le FC Barcelone sont même devenus rivaux au point que les dirigeants des deux clubs sont en froid. Mais cela n'a visiblement pas refroidi les Catalans qui seraient intéressés par Juan Bernat.

De Thiago Silva à Marco Verratti en passant par Marquinhos ou encore Adrien Rabiot et Angel Di Maria, le FC Barcelone n'a jamais cessé de convoiter les joueurs du PSG. L'épisode avec le milieu de terrain italien a d'ailleurs marqué les esprits puisqu'à la fin de la saison 2016-2017, Marco Verratti est le grand objectif du Barça qui cherche le successeur de Xavi. Par conséquent, le club blaugrana le convoite ouvertement et la presse catalane joue son rôle en faisant le forcing au point de faire poser l'ancien joueur de Pescara en Une de Mundo Deportivo . Malgré tout, le PSG conservera son joueur et le fera même changer d'agents pour le confier à Mino Raiola. La réponse du PSG avait été terrible puisque le club de la capitale avait levé la clause libératoire de Neymar fixée à 222M€, ce qui paraissait impensable. A la fin du même été, le FC Barcelone tente même une approche pour Angel Di Maria, mais là encore les Parisiens s'y opposent fermement. Plus récemment, les Catalans ont tenté de profiter de certaines divergences entre le clan Marquinhos et le PSG durant les négociations pour sa prolongation afin de tenter de récupérer le défenseur brésilien, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité.

Bernat, la nouvelle cible du Barça ?