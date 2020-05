Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce club espagnol qui veut compromettre les plans de Leonardo !

Publié le 5 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Très actif en coulisses, Leonardo ne chôme pas afin de préparer l'effectif de Thomas Tuchel pour la saison prochaine. Dans cette optique, de nombreux noms circulent, mais la concurrence s'organise. Explications.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait être actif sur le marché des transferts, malgré la crise du Covid-19. En effet, Leonardo compte bien renforcer l'effectif de Thomas Tuchel et cela passe notamment par l'arrivée de latéraux, à droite et à gauche, mais également de milieux de terrain. Dans cette optique, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le directeur sportif du PSG apprécie grandement Timéoué Bakayoko. Pour le poste de latéral droit, le nom d'Hamari Traoré (Stade Rennais) a circulé tandis qu'à gauche la piste la plus chaude semble mener à Alex Telles (FC Porto), bien que dans ce dossier, Leonardo ne soit pas encore passé à l'action comme nous vous le révélions.

Monchi marche sur les traces de Leonardo