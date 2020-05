Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 50M€ chamboulé par… Lacazette ?

Publié le 5 mai 2020 à 10h15 par Th.B.

Pour débloquer le dossier Thomas Partey, ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour concurrencer le PSG et les autres prétendants du Ghanéen, Arsenal prévoirait d’inclure Alexandre Lacazette dans l’opération. Le profil du Français plairait à l’Atletico Madrid.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 29 avril dernier, le PSG est bien dans les débats pour le transfert de Thomas Partey, mais n’a pas bougé ses pions afin de préparer son arrivée au sein de la capitale. En effet, la Juventus et un club anglais ont soumis des offres concrètes pour mener à bien cette opération, ce qui n’est pas le cas du PSG, simple observateur pour le moment. Directeur sportif du PSG, Leonardo multiplie les pistes dans ce secteur de jeu, toujours selon nos informations, et le fait de travailler sur plusieurs dossiers pourrait lui coûter Thomas Partey, Arsenal faisant du milieu de l’Atletico Madrid sa grande priorité.

Un échange avec Lacazette pour faciliter le transfert de Partey à Arsenal