Mercato - OM : Faut-il craindre un départ d'André Villas-Boas ?

Publié le 5 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Avec la crise du coronavirus et ses répercussions sur l'économie du football, l'OM devrait être contraint de se séparer de plusieurs joueurs cet été. Alors qu'André Villas-Boas a déjà fait savoir par le passé qu'il souhaitait avoir un groupe compétitif la saison prochaine, faut-il craindre pour l'avenir du Portugais ? C'est notre sondage du jour !

Lorsque le monde du football était encore actif, la situation d'André Villas-Boas faisait beaucoup parler. L'entraîneur de l'OM, sous contrat jusqu'en juin 2021, souhaitait en effet avoir des garanties pour la saison prochaine et n'avait pas hésité à mettre la pression sur sa direction. « Mon intérêt comme entraîneur est de conserver mes joueurs », avait insisté le Portugais en conférence de presse le 15 janvier dernier. Par ailleurs, Villas-Boas n'avait pas hésité à lier son avenir à celui d'Andoni Zubizarreta lorsque l'arrivée de Paul Aldridge avait été révélée par la presse. Si le directeur sportif de l'OM ne semble pas menacé actuellement, les garanties sportives réclamées par AVB pour la prochaine saison sont loin d'être acquises. Le tacticien olympien devait rencontrer sa direction durant le mois de mars pour évoquer le sujet, mais l'épidémie de coronavirus a chamboulé le calendrier et les plans marseillais. Alors que l'OM devait déjà vendre pour renflouer ses caisses, ce que craignait Villas-Boas, le club devra faire encore plus d'efforts pour limiter les pertes de ses revenus. Ce qui ne risque pas de plaire au Special Two.

Déjà l'heure de la fin pour Villas-Boas ?