OM : Cette sortie forte et énigmatique d'André Villas-Boas !

Publié le 2 mai 2020 à 21h00 par B.C. mis à jour le 2 mai 2020 à 21h06

Arrivé à l'OM l'été dernier, André Villas-Boas est parvenu à ramener le club phocéen en Ligue des Champions. Sur Instagram, le coach portugais a commenté cette qualification si particulière, sans jamais évoquer la saison prochaine...

C'est désormais officiel, l'Olympique de Marseille retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine après sept années d'absence. Une bonne nouvelle sur le plan sportif pour le club phocéen, même si la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus ne permet pas à l'OM de célébrer comme cela se devait. Sur Instagram , André Villas-Boas a tenu à rendre hommage à chaque personne qui avait permis de rendre cela possible, tout en restant énigmatique sur son avenir à l'OM...

« À tous ceux qui ont participé à ce merveilleux voyage, merci »