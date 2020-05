Foot - OM

OM : Cette solution à 750M€ qui aurait pu sauver l'OM !

Publié le 1 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que la crise liée à la pandémie de Covid-19 fragilise les clubs d'un point de vue économique, Christophe Bouchet, ancien président de l'OM, révèle qu'il avait proposé en 2004 une idée qui aurait pu rapporter 750M€ aujourd'hui.

La saison de Ligue 1 est donc définitivement terminée, c'est officiel. Par conséquent, les clubs auront été privés de revenus pendant plusieurs mois. Sans jouer, la billetterie ne tourne plus tandis que les chaînes ont également arrêté de payer. Confinement oblige, les recettes liées au merchandising sont également en chute libre ce qui engendre de graves conséquences sur l'économie des clubs de football. Et pourtant, tout cela aurait pu être évité si les présidents des clubs de Ligue 1 avaient écouté la proposition de Christophe Bouchet, alors patron de l'OM. Ce dernier voulait en effet créer une sorte de caisse de communauté en cas de graves problèmes, comme c'est le cas aujourd'hui. Et cela aurait pu permettre aux clubs de l'élite de se partager... 750M€ !

Bouchet avait une solution à 750M€...