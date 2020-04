Foot - OM

OM/OL - Polémique : Un clash avec Eyraud ? La réponse d'Aulas !

Publié le 30 avril 2020 à 16h30 par A.M.

Les tensions créées par l'annonce de l'arrêt de la saison sont de plus en plus importantes, notamment entre Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas, respectivement présidents de l'OM et de l'OL. Des insultes auraient même été prononcées. Et patron des Gones confirme un accrochage, démentant toutefois les insultes.

Cette fois-ci, c'est définitif. Suite à l'annonce du Premier ministre Edouard Philippe, la LFP va entériner l'arrêt des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en utilisant la méthode des quotients déjà préconisée par la FFF pour les Championnats amateurs. Par conséquent, le PSG sera désigné champion de France et sera accompagné de l'OM et du Stade Rennais en Ligue des Champions. Le LOSC, Reims et l'OGC Nice iront en Ligue Europa à condition que les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France ne disputent pas. Et bien évidemment, cette décision ne fait pas que des heureux, à commencer par Jean-Michel Aulas, président de l'OL, puisque les Gones ne devraient prendre part à aucune compétition européenne. Les tensions seraient tellement importantes que le ton serait monté entre le patron lyonnais et son homologue de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, mardi à l'occasion lors d'un conseil d'administration de la LFP. Allant même jusqu'aux insultes.

«Le ton est monté avec Eyraud»

Une situation commentée par Jean-Michel Aulas, par le biais de son moyen de communication favori : Twitter. « Non à ce que vous dites : il n’y a pas eu d’insultes », dément tout d'abord le président de l'OL avant toutefois de confirmer les tensions avec son homologue de l'OM. « Le ton est monté, car Jacques-Henri Eyraud prétendait que je monopolisais la parole dans un conseil où j’étais invité ! » Et bien évidemment, la situation ne devrait pas en rester là puisque Jean-Michel Aulas, très influent au niveau des instances françaises, devrait insister afin de terminer le classement final de L1 d'une manière différente. Entre l'annulation de la saison ou l'organisation de playoffs, le président lyonnais a déjà prouvé qu'il ne manquait pas d'imagination.