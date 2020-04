Foot - OM

OM : Bouna Sarr s’enflamme pour Villas-Boas

Publié le 24 avril 2020 à 13h50 par T.M.

Alors qu’André Villas-Boas a réussi à donner un tout autre visage à l’OM, Bouna Sarr a tenu à souligner l’apport du Portugais.