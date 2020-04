Foot - OM

OM : Le projet McCourt en grand danger, Macron appelé à la rescousse ?

Publié le 29 avril 2020 à 11h00 par B.C.

Ce mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé l'arrêt de la saison 2019-2020 de sports professionnels, dont celle de football. La Ligue 1 ne reprendra donc pas, et cela risque de plonger plusieurs clubs dans la crise, à commencer par l'OM.

Depuis l'arrivée de l'épidémie de coronavirus en France, les différents acteurs du football débattaient d'une possible reprise de la saison, mais le Premier ministre a mis fin aux discussions ce mardi. Au moment de détailler son plan de déconfinement, prévu à partir du 11 mai, Édouard Philippe a annoncé que : « La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre », avant d'ajouter que « tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre ». Si aucune décision n'a encore été prise par la LFP concernant le classement définitif, cela laisse craindre le pire pour certains clubs professionnels, dont l'OM comme l'explique La Provence ce mercredi.

« L'état va devoir bien protéger l'OM et les autres clubs français », estime-t-on dans l'entourage du club