OM : Cet énorme coup dur à 30M€ pour Frank McCourt !

Publié le 1 mai 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que l'arrêt de la saison 2019-2020 est synonyme de qualification en Ligue des Champions pour l'OM, cela va également provoquer une énorme perte sur le plan financier, notamment en ce qui concerne les droits télé.

Ce jeudi, la LFP a entériné la fin du Championnat de France qui a donc vu le PSG être sacré pour la neuvième fois de son histoire. De son côté, l'OM est assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions grâce à sa deuxième place, une bonne nouvelle pour les Phocéens. Mais c'est bien la seule. En effet, malgré les retombés économiques d'une participation à la C1, l'Olympique de Marseille va enregistrer de grosses pertes financières avec cet arrêt brutal de la Ligue 1. Alors que le Vélodrome était rempli à chaque match, l'OM va notamment perdre une partie des recettes billetterie qui lui aurait fait le plus grand bien. En effet, l'OM n'a pas attendu l'épidémie du coronavirus pour être dans le rouge financièrement, et la perte des droits télé ne va rien arranger non plus.

Sans les droits télé, l'OM tire un trait sur 30M€