Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités d’André Villas-Boas sur son avenir à l’OM !

Publié le 5 mai 2020 à 19h00 par T.M.

Présent au micro de RMC ce mardi, André Villas-Boas a mis les choses au point sur son avenir alors que les interrogations étaient nombreuses dernièrement.

Arrivé l’été dernier à l’OM, André Villas-Boas a réalisé un énorme travail sur la Canebière, réussissant à qualifier le club phocéenne pour la Ligue des Champions. Mais sera-t-il encore la saison prochaine ? La question a le mérite d’être posée compte tenu de la situation financière actuelle. Le Portugais n’avait dernièrement pas hésité à remettre en question son avenir, craignant de voir son effectif s’affaiblir. Il a aussi été question d’un possible intérêt de Newcastle, qui devrait prochainement être racheté par de riches investisseurs. Toutefois, Villas-Boas a tenu à le faire savoir pour RMC , c’est bien à l’OM qu’il voit son avenir à certaines conditions toutefois.

« Je suis très bien à Marseille... »