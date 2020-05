Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas met une énorme pression sur Eyraud et McCourt !

Publié le 5 mai 2020 à 9h00 par A.M.

Auteur d'une excellente première saison sur le banc de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas a permis au club de retrouver la Ligue des Champions grâce à la deuxième place acquise en Ligue 1. Toutefois, le technicien portugais s'attend à recevoir de sérieuses garanties dans les prochaines semaines afin de poursuivre l'aventure.

Suite à l'annonce de la LFP de mettre fin aux Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, l'Olympique de Marseille est officiellement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une première depuis la reprise du club par Frank McCourt, mais cela risque d'impliquer d'importants changements. En effet, l'effectif actuel semble trop court afin de pouvoir envisager de jouer tous les trois jours tout en faisant bonne figure en C1. Mais le problème est que l'OM va devoir vendre cet été et notamment certains de ses meilleurs éléments afin de renflouer ses caisses. Renforcer un effectif en perdant ses meilleurs joueurs ? C'est le casse-tête qui va s'offrir au club phocéen cet été. Et cela ne risque pas de plaire à André Villas-Boas.

Villas-Boas attend de solides garanties pour rester