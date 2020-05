Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie fracassante sur les intentions de Frank McCourt !

Publié le 5 mai 2020 à 8h30 par A.M.

Compte tenu des problèmes financiers de l'Olympique de Marseille, une vente de Frank McCourt n'est pas à exclure dans les prochains mois. Et alors que Jacques-Henri Eyraud ne cesse de démentir une telle éventualité, allant jusqu'à parler de « fake news », la réalité pourrait être bien différente de celle décrite par le président de l'OM.

Malgré la qualification de l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions, le club phocéen n'est pas tiré d'affaires. Certes la manne financière promise aux clubs qualifiés pour la C1 va faire un bien fou aux comptes marseillais, mais cela ne sera pas suffisant pour totalement combler le déficit de l'OM qui pourrait atteindre les 100M€ cette saison. Par conséquent, Romain Molina assurait récemment que Frank McCourt avait décidé de mettre en vente l'OM. Ce serait d'ailleurs dans cette optique que Paul Aldridge a été attiré, afin de rendre le club « plus sexy » à la vente. Mais ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud n'a cessé de démentir un départ de l'homme d'affaires américain : « Quant aux personnes qui s’amusent à agiter sans cesse le chiffon rouge d’une vente du club, je ne peux que les décevoir et les renvoyer à leurs fake news. Et tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit ». Toutefois, dans les faits, la réalité serait bien différente.

«L'OM peut être vu comme un actif liquidable»