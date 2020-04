Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Paul Aldridge à l'origine d'un coup de tonnerre pour le projet McCourt ?

Publié le 14 avril 2020 à 12h45 par B.C.

Dernièrement, Romain Molina a annoncé que l'OM était en vente. Un secret de polichinelle selon lui, et au moment de revenir sur ses révélations, le journaliste a mis en avant l'arrivée de Paul Aldridge qui ne serait absolument pas anodine selon lui.

En 2016, Frank McCourt débarquait à l'OM avec de grosses ambitions. Le riche homme d'affaires américain n'avait pas hésité à injecter 200M€ dans le club phocéen dans le but de rivaliser avec le PSG en Ligue 1. Plus de trois ans après, force est de constater que le projet McCourt est un échec. Malgré une finale en Ligue Europa, le club phocéen a multiplié les mauvais choix et n'est jamais parvenu à retrouver les sommets. Pire encore, l'OM fait face à de gros problèmes financiers et se retrouve dans le collimateur de l'UEFA. Ainsi, Frank McCourt aurait décidé de jeter l'éponge et de mettre en vente l'Olympique de Marseille selon Romain Molina. Invité de Football Club de Marseille ce lundi, le journaliste est revenu sur ses propos, et en a profité pour évoquer le rôle de Paul Aldridge à l'OM. Et selon lui, l'Anglais aura une grande importance dans la possible vente du club.

« Aldridge est un nettoyeur »